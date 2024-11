POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Lemwerder schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder hat am Donnerstag, 14. November 2024, gegen 19:30 Uhr, eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die 73-Jährige aus Lemwerder befuhr mit einem VW die Ritzenbütteler Straße in Richtung Berne. Ungefähr in Höhe der Bushaltestelle "Am Kamp" kollidierte sie mit einem am rechten ...

mehr