Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Alvingheide/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Ein 30-jähriger Coesfelder ist am Dienstag (17.06.25) alkoholisiert Auto gefahren. Gegen 18.20 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Straße Alvingheide in Bösensell, nachdem Zeugen sein auffälliges Fahrverhalten meldeten. Der Mann sei in Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer starke Gleichgewichtsstörungen und roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 2,2 Promille. Der Coesfelder räumte die Trunkenheitsfahrt ein und stimmte einer Blutprobe freiwillig zu. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

