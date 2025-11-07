PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Yulia Okorokova?

Mühlhausen (ots)

Seit Sonntag, den 31. August 2025, wird die aus einer Unterkunft in Mühlhausen untergebrachte, 17-jährige, Yulia Okorokova vermisst. Am dem o.g. Sonntag war die Vermisste mit einer Gruppe weiterer Jugendlicher im Bereich der Eisenacher Landstraße unterwegs. Seither gilt ihr Aufenthalt als unbekannt.

Mögliche Kontakte bestehen nach Heilbad Heiligenstadt, Gotha oder in andere Großstädte wie Frankfurt/Main oder Nürnberg.

Die Vermissten kann wie folgt beschrieben werden;

   - scheinbares Alter entspricht dem Tatsächlichen
   - ca. 160 cm - 170 cm groß
   - schlanke Gestalt
   - lange, braune Haare
   - auffallend laute und "übereuphorische" Aussprache
   - weiße Sneaker
   - hellblaue Jogginghose
   - schwarze Sweatjacke mit Kapuze
   - schwarzer Rucksack

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Anm.: Zur Darstellung der Bildnisse der Vermissten wir eine Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen. Die Bildrechte liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

