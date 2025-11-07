Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Bad Langensalza (ots)

Bereits am Freitag, den 17.10.2025, kam es auf einem Parkplatz in der Puschkinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 7.25 Uhr und 12.15 Uhr verursachte ein derzeit unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen Sachschaden an einem anderen dort abgestellten Fahrzeug. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW-Golf handeln könnte. Die Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Bad Langensalza dauern an.

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu wenden.

Aktenzeichen:0270814

