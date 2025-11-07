Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht
Bad Langensalza (ots)
Bereits am Freitag, den 17.10.2025, kam es auf einem Parkplatz in der Puschkinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 7.25 Uhr und 12.15 Uhr verursachte ein derzeit unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen Sachschaden an einem anderen dort abgestellten Fahrzeug. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW-Golf handeln könnte. Die Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Bad Langensalza dauern an.
Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Fahrers geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu wenden.
Aktenzeichen:0270814
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell