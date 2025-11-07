PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus in Bankgebäude

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit Unbekannte begingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sachbeschädigung in einer Bank in der Petristraße. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Bereich des Gebäudes und beschädigten dort eine Plexiglasscheibe. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer kann Angaben zum Tathergang oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0290031

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Torhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Niederorla (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 7.10 Uhr in der Straße Fickentor zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchte ein Lkw-Fahrer das Torhaus zu durchfahren und blieb dabei an einem Balken hängen. Anschließend riss das Fahrzeug den Balken aus der Durchfahrt heraus. Entgeegn seiner Pflichten als Unfallbeteiligter entfernte sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort. Beamte der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 14:50

    LPI-NDH: Pkw landet im Graben

    Sickerode (ots) - Gegen 11.15 Uhr kam es auf der Landstraße 1003 zwischen Geismar und Sickerode zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw fuhren hintereinander in Richtung Sickerode. Ersten Erkenntnissen zu Folge überholte der Fahrer des hinteren Fahrzeugs den vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer. Der Vorausfahrende beabsichtigte zeitgleich nach links abzubiegen, woraufhin es zur Kollision kam. Das überholende Fahrzeug kam in weiterer Folge im Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren