Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus in Bankgebäude

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Derzeit Unbekannte begingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Sachbeschädigung in einer Bank in der Petristraße. Ersten Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen öffentlich zugänglichen Bereich des Gebäudes und beschädigten dort eine Plexiglasscheibe. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer kann Angaben zum Tathergang oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0290031

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell