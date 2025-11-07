Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Torhaus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Niederorla (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 7.10 Uhr in der Straße Fickentor zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchte ein Lkw-Fahrer das Torhaus zu durchfahren und blieb dabei an einem Balken hängen. Anschließend riss das Fahrzeug den Balken aus der Durchfahrt heraus. Entgeegn seiner Pflichten als Unfallbeteiligter entfernte sich der Verkehrsteilnehmer vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0290011

