Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 führte eine Streife in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein Audi A 4 auf, der in der Hugo-Ernemann-Straße gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der 40-jährige Fahrer verbotswidrig unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und eine Blutentnahme angeordnet. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurde weiterhin die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

