Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Freitag, den 07.11.2025 führte eine Streife in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein Audi A 4 auf, der in der Hugo-Ernemann-Straße gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der 40-jährige Fahrer verbotswidrig unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und eine Blutentnahme angeordnet. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurde weiterhin die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.
