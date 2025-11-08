Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025 führte eine Streife in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein Audi A 4 auf, der in der Hugo-Ernemann-Straße gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der 40-jährige Fahrer verbotswidrig unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und eine Blutentnahme angeordnet. Aus gefahrenabwehrenden Gründen wurde weiterhin die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell