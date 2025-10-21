Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vorab-Information: LKW bleibt in Oberleitung der Stadtbahn hängen - Verkehrsbehinderungen im Bereich Oestermärsch/Bleichmärsch

Dortmund (ots)

Am 21.10.25 ist ein LKW gegen 09:20 Uhr bei Rangierarbeiten im Bereich Oestermärsch / Ecke Bleichmärsch in der Oberleitung der Stadtbahn hängen geblieben.

Durch den Vorfall kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Stadtbahnverkehr ist in diesem Bereich vollständig unterbrochen - die Unfallstelle kann derzeit nicht passiert werden.

Die Feuerwehr Dortmund war mit Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1 im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, diese wird in eigener Zuständigkeit berichten.

Ebenfalls vor Ort befindet sich der Entstörungsdienst der DSW21, die Sicherung und Instandsetzung der Oberleitung befindet sich in Vorbereitung.

Wir bitten Verkehrsteilnehmende, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell