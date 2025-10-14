Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Imbissbetrieb auf dem Westenhellweg

Dortmund (ots)

Gegen 21:30 Uhr kam es gestern Abend zu einem Brand in einem Imbiss auf dem Westenhellweg in Höhe der Martinstraße. Ein Mitarbeiter des Betriebes zog sich bei seinem Löschversuch leichte Verletzungen zu.

Mit zwei Löschzügen rückten die Feuerwehr zum Westenhellweg aus. Beim Eintreffen konnten die Brandschützer das Feuer direkt entdecken und zügig mit einem Strahlrohr ablöschen. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus und die über dem Ladenlokal liegenden Wohnungen. Hier war alles rauchfrei. Mit Hilfe eines Lüfters wurde anschließend das Treppenhaus rauchfrei gehalten und das Ladenlokal belüftet.

Der Mitarbeiter des Imbiss wurde vom Rettungsdienst untersucht und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei ermittelt nun die Brandursache und die Lebensmittelüberwachung der Stadt Dortmund begutachtete die mit Brandrauch beaufschlagten Geschäftsräume.

Nach gut einer Stunden rückten die 35 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving) und des LZ 29 (Deusen) wieder ein.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell