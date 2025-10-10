Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der A42 - Zwei Fahrzeuge überschlagen, zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund erhielt am heutigen Morgen um 07:12 Uhr über die Kreisleitstelle Recklinghausen Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 42 in Fahrtrichtung Castrop-Rauxel. Laut erster Meldung sollten mehrere Pkw in den Unfall verwickelt sein.

Unverzüglich wurden Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) sowie Einheiten des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsendet.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Mehrere Pkw waren an dem Unfall beteiligt, zwei Fahrzeuge hatten sich überschlagen und blieben auf dem Dach liegen. Insgesamt waren drei Personen betroffen, zwei davon verletzt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützt den Rettungsdienst bei der Sichtung und Versorgung der Betroffenen.

Aktuell ist noch unklar, ob ein Transport in Krankenhäuser erforderlich sein wird.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich alle Fahrzeuginsassen selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien.

Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen, die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im weiteren Verlauf wurden die Fahrzeuge stromlos geschaltet, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und Sicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Einsatz der Feuerwehr Dortmund dauert derzeit noch an.

Während der Einsatzmaßnahmen kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im betroffenen Abschnitt der A42.

Insgesamt sind rund 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell