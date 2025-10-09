Feuerwehr Dortmund

FW-DO: LKW kippt in Baustelle um, zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Donnerstagmorgen um 8:18 Uhr zu einem Unfall auf die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Unna kurz hinter der Auffahrt Dortmund Sölde alarmiert. Nach ersten Notrufmeldungen war in einer Baustelle ein Lastkraftwagen umgestürzt, wobei sich mindestens eine Person noch im Fahrzeug befinden sollte.

Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund einen erhöhten Kräfteansatz. Neben dem zuständigen Grundschutz der Feuerwache 3 (Neuasseln) wurden auch die Spezialisten für technische Rettung der Feuerwache 1 (Mitte) mit Rüstwagen und Kranfahrzeug sowie Einheiten der Feuerwache 4 (Hörde) entsendet. Zusätzlich rückten der B-Dienst als Einsatzführungsdienst sowie mehrere Einheiten des Rettungsdienstes aus.

Einige Notrufe wurden aufgrund der örtlichen Nähe ebenfalls zur zuständigen Leitstelle für die Feuerwehr Holzwickede weitergeleitet, die ebenfalls Kräfte entsendete.

Beim Eintreffen der ersten Einheiten des Rettungsdienstes konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Die beiden Fahrzeuginsassen hatten sich eigenständig aus dem umgestürzten Lkw befreien können. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert.

Der Kräfteansatz wurde daraufhin reduziert; die Feuerwehr Holzwickede konnte den Einsatz abbrechen. Insgesamt befanden sich zeitweise rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, da sich der Unfall innerhalb des abgesperrten Baustellenbereichs ereignete.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell