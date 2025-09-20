PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Schwerer Crash im Gegenverkehr: Motorradfahrer kommt glimpflich davon

Ramstein-Miesenbach/Steinwenden (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Kreisstraße 9 zwischen Ramstein-Miesenbach und Steinwenden gegen 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden PKW.

Ein 26-jähriger Motorradfahrer war hinter einem Linienbus in Richtung Steinwenden unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte, kollidierte er frontal mit dem Wagen einer 48-jährigen Autofahrerin. Der Biker wurde über das Auto geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt dabei verhältnismäßig leichte Verletzungen. Auch die PKW-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Sowohl am Motorrad als auch am PKW entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die K9 voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Landstuhl bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

