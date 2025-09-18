PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILAN: Kradfahrer nach Kollision verletzt - Pkw-Fahrer flüchtet

Ramstein-Miesenbach, Zum Kirchbühl-Schernauer Str. (ots)

Gestern, 17. September, gegen halb 10 Uhr, kam es nach einem Abbiegevorgang durch einen Pkw-Führer von der Schernauer Straße rechts in die Straße Am Kirchbühl in Ramstein zu einer Kollision mit einem Kradfahrer. Dieser stand im v.g. Kreuzungsbereich und kam infolge des Kontaktes zu Fall. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Nachdem der Pkw-Fahrer sich kurz nach dem Wohlbefinden erkundigte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.|pilan

Zu diesem Ereignis werden daher Zeugen gesucht. Diese können sich bei den Beamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Landstuhl
