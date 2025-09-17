PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Schlüsselmoment auf dem Stadtfest in Landstuhl Polizei klärt über Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf

Landstuhl, Stadtfest (ots)

Landstuhl, 13. September 2025 - Mit ihrer Verkehrspräventionskampagne "Schlüsselmoment" war die Polizei am Samstag auf dem 35. Landstuhler Stadtfest vertreten. Ziel der Aktion war es, Besucherinnen und Besucher für die Risiken von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Besonderen Zuspruch fanden die sogenannten Rauschbrillen, mit denen die Auswirkungen von Alkoholkonsum realistisch nachempfunden werden konnten. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigten sich beim Durchlaufen eines Slaloms oder dem Fangen von Tennisbällen überrascht, wie stark bereits eine geringe Alkoholbeeinflussung die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit einschränkt.

Neben der Verkehrsprävention nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit, sich über den Polizeiberuf zu informieren. PHK Gillen und PK`in Müller von der Polizeiinspektion Landstuhl standen für Fragen zum Bewerbungsverfahren, den Ausbildungsmöglichkeiten und zu den vielfältigen Aufgaben der Polizei zur Verfügung.

Mit der Aktion sollte gezeigt werden, dass jeder Moment im Straßenverkehr ein Schlüsselmoment sein kann - und dass eine klare Entscheidung gegen Alkohol und Drogen Leben rettet. | Luisa Müller, PI LAN

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 13:30

    POL-PILAN: Tiefbauarbeiten durch Bagger mit Folgen

    Steinwenden, Reichswaldring (ots) - Eigentlich sollte in der Straße "Reichswaldring" in Steinwenden ein beschädigtes Wasserrohr am 12. September 2025, gegen 11 Uhr, bei Tiefbauarbeiten instand gesetzt werden. Während der Freilegung wurde durch den Baggerführer die Gasleitung allerdings beschädigt, worauf es zu einem Gasaustritt kam. Bei dem darauffolgenden Einsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei wurden die ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:21

    POL-PILAN: Alkohol im Straßenverkehr

    Landstuhl (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in der Hauptstraße eine Verkehrsteilnehmerin mit Alkohol am Steuer erwischt. Die 24-jährige Renault Fahrerin aus dem Kreis Kusel hatte zu tief ins Glas geschaut. Ihr Atemalkoholwert lag mit 0,56 Promille noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, was eine empfindliche Geldbuße samt Fahrverbot nach sich ziehen wird. |pilan Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:20

    POL-PILAN: Jugendlicher unter Alkoholeinfluss am Steuer

    Landstuhl (ots) - Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour erlaubt. Der Jugendliche war im Stadtteil Atzel unterwegs als eine Polizeistreife seine Fahrtüchtigkeit überprüfte, welche mit 1,36 Promille Alkohol nicht gegeben war. Seine kürzlich erworbene Fahrerlaubnis B 17 -Begleitetes Fahren ab 17- wurde sichergestellt. Dem Fahranfänger musste eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren