Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Schlüsselmoment auf dem Stadtfest in Landstuhl Polizei klärt über Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf

Landstuhl, Stadtfest (ots)

Landstuhl, 13. September 2025 - Mit ihrer Verkehrspräventionskampagne "Schlüsselmoment" war die Polizei am Samstag auf dem 35. Landstuhler Stadtfest vertreten. Ziel der Aktion war es, Besucherinnen und Besucher für die Risiken von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Besonderen Zuspruch fanden die sogenannten Rauschbrillen, mit denen die Auswirkungen von Alkoholkonsum realistisch nachempfunden werden konnten. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen zeigten sich beim Durchlaufen eines Slaloms oder dem Fangen von Tennisbällen überrascht, wie stark bereits eine geringe Alkoholbeeinflussung die Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeit einschränkt.

Neben der Verkehrsprävention nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit, sich über den Polizeiberuf zu informieren. PHK Gillen und PK`in Müller von der Polizeiinspektion Landstuhl standen für Fragen zum Bewerbungsverfahren, den Ausbildungsmöglichkeiten und zu den vielfältigen Aufgaben der Polizei zur Verfügung.

Mit der Aktion sollte gezeigt werden, dass jeder Moment im Straßenverkehr ein Schlüsselmoment sein kann - und dass eine klare Entscheidung gegen Alkohol und Drogen Leben rettet. | Luisa Müller, PI LAN

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell