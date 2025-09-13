Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Tiefbauarbeiten durch Bagger mit Folgen

Steinwenden, Reichswaldring (ots)

Eigentlich sollte in der Straße "Reichswaldring" in Steinwenden ein beschädigtes Wasserrohr am 12. September 2025, gegen 11 Uhr, bei Tiefbauarbeiten instand gesetzt werden. Während der Freilegung wurde durch den Baggerführer die Gasleitung allerdings beschädigt, worauf es zu einem Gasaustritt kam.

Bei dem darauffolgenden Einsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei wurden die Anwohner in einem Gefahrenradius von 50m um den Schadensort aus ihren Häusern evakuiert. Für die Menschen wurde in der nahegelegenen Sporthalle der Moorbachtal Grundschule eine Sammelstelle eingerichtet.

Gegen 12 Uhr konnte das Gasleck durch die Mitarbeiter der Pfalzwerke geschlossen werden und die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße "Reichswaldring" bleibt nach Angaben des Ordnungsamtes Ramstein bis voraussichtlich kommenden Dienstag voll gesperrt.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell