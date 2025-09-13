PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Tiefbauarbeiten durch Bagger mit Folgen

Steinwenden, Reichswaldring (ots)

Eigentlich sollte in der Straße "Reichswaldring" in Steinwenden ein beschädigtes Wasserrohr am 12. September 2025, gegen 11 Uhr, bei Tiefbauarbeiten instand gesetzt werden. Während der Freilegung wurde durch den Baggerführer die Gasleitung allerdings beschädigt, worauf es zu einem Gasaustritt kam.

Bei dem darauffolgenden Einsatz von Feuerwehr, Ordnungsamt und Polizei wurden die Anwohner in einem Gefahrenradius von 50m um den Schadensort aus ihren Häusern evakuiert. Für die Menschen wurde in der nahegelegenen Sporthalle der Moorbachtal Grundschule eine Sammelstelle eingerichtet.

Gegen 12 Uhr konnte das Gasleck durch die Mitarbeiter der Pfalzwerke geschlossen werden und die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße "Reichswaldring" bleibt nach Angaben des Ordnungsamtes Ramstein bis voraussichtlich kommenden Dienstag voll gesperrt.|pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Landstuhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Landstuhl
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 07:21

    POL-PILAN: Alkohol im Straßenverkehr

    Landstuhl (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in der Hauptstraße eine Verkehrsteilnehmerin mit Alkohol am Steuer erwischt. Die 24-jährige Renault Fahrerin aus dem Kreis Kusel hatte zu tief ins Glas geschaut. Ihr Atemalkoholwert lag mit 0,56 Promille noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, was eine empfindliche Geldbuße samt Fahrverbot nach sich ziehen wird. |pilan Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:20

    POL-PILAN: Jugendlicher unter Alkoholeinfluss am Steuer

    Landstuhl (ots) - Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Spritztour erlaubt. Der Jugendliche war im Stadtteil Atzel unterwegs als eine Polizeistreife seine Fahrtüchtigkeit überprüfte, welche mit 1,36 Promille Alkohol nicht gegeben war. Seine kürzlich erworbene Fahrerlaubnis B 17 -Begleitetes Fahren ab 17- wurde sichergestellt. Dem Fahranfänger musste eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:19

    POL-PILAN: Mittfahrerin wird ausfällig

    Landstuhl (ots) - Ein Streifenteam ist gegen Mitternacht in der Bahnstraße von einer 42-jährigen Dame beleidigt worden. Die beiden Beamten führten eine Verkehrskontrolle durch, als ihnen im weiteren Verlauf eine Mitfahrerin den erhobenen Mittelfinger zeigte. Zudem beleidigte sie die Polizisten mit nicht druckreifen Begriffen. Auf die Frau aus Hessen kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung zu. |pilan Kontaktdaten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren