Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Handschellen statt Bargeld - Käufer waren Polizeibeamte

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Deichstraße;

Tatzeit: 04.03.2025, 11.00 Uhr;

Einen Hehler festnehmen konnten Polizeibeamte am Dienstag in Isselburg. Ein Zeuge mit Wohnsitz in Bayern war im Internet auf das Angebot eines hochwertigen Messgerätes gestoßen. Er trat mit dem Anbieter in Kontakt und recherchierte gleichzeitig bei dem Hersteller der angebotenen Ware. Bei dessen Überprüfung der Seriennummer stellte sich heraus, dass das Gerät bei einem Diebstahl in Bocholt am 17. Januar entwendet worden war. Der Zeuge wandte sich an die Polizei und hielt in enger Absprache mit den Beamten weiterhin Kontakt mit dem Anbieter. Ein Verkaufstermin wurde für Dienstagmorgen in Isselburg vereinbart. Der Hehler erschien zu dem Termin und staunte nicht schlecht, als ihm statt des erwarteten Geldes ein Dienstausweis der Polizei gezeigt wurde. Statt des potentiellen Käufers waren Zivilpolizisten zum Kauf erschienen. Da gegen den Tatverdächtigen, einem 36-jährigen Bocholter bereits ein Haftbefehl bestand, klickten die Handschellen. Die "Ware" wurde sichergestellt und nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft den Besitzer bereits wieder ausgehändigt. Der Bocholter sitzt bereits in Haft. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell