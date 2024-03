Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vegetationsbrand an Sennenhütte

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einem Flächenbrand wurden am Sonntag gegen 17 Uhr sowohl die Feuerwehr, als auch die Polizei, in das Napptal gerufen. Nahe der Sennenhütte brannte die Vegetation in einem Garten. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser nahm die Ermittlungen auf, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand durch Fremdverschulden entstanden ist.

