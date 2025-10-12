Feuerwehr Dortmund

FW-DO: FW-DO: Qualm aus den Fenstern eines leerstehenden Gebäudes in Dortmund-Brackel

Dortmund (ots)

Dortmund

Am Sonntagmorgen wurden die Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 6 (Scharnhorst) sowie der Löschzug 24 (Asseln) der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Feuer am Brackeler Hellweg alarmiert. Gegen 08:45 meldete ein Anrufer über die Notrufnummer 112, Qualm aus den geschlossenen Rollläden eines leerstehenden Gebäudes.

Diese Lage stellt sich auch den ersten Einsatzkräften dar, die nur wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen. Aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoss und dem Dachgeschoss, drang Rauch aus einem verschlossenen Mehrfamilienhaus.

Bei dem Haus handelte es sich um ein eigentlich unbewohntes Gebäude, bei dem aber nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es von Obdachlosen oder anderen Personen bewohnt wurde. Aus diesem Grund wurden sofort zwei Atemschutztrupps zur Menschenrettung in dem Gebäude eingesetzt. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, um das Dach zu kontrollieren und um Abluftöffnungen für den Brandrauch zu schaffen.

Durch das Feuer waren die Obergeschosse vollständig verraucht, was die anfängliche Personensuche deutlich erschwerte. Der Brand wurde schließlich in einem Zimmer im ersten Obergeschoss gefunden und erfolgreich gelöscht. Glücklicherweise hielten sich keine Personen in dem Haus auf, so dass bei dem Einsatz niemand verletzt wurde.

Die Löscharbeiten hatte erhebliche Auswirkungen auf den Straßenverkehr, so dass ein Teilabschnitt des Brackeler Hellweges zeitweise für den Straßen- und Schienenverkehr voll gesperrt werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell