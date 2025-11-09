PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an PKW - Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 08.11.2025, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Langer Rasen durch einen lauten Knall geweckt. Er beobachtete drei bis vier dunkel gekleidete, männliche Personen, die sich lautstark auf Deutsch unterhielten, Bier tranken und sich anschließend vom Ort entfernten.

Am Morgen stellte der Besitzer eines schwarzen Pkw Nissan fest, dass die Heckscheibe seines Fahrzeugs offenbar durch einen Schlag mit einer Bierflasche beschädigt worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 03601 / 4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 14:42

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Dingelstädt (ots) - Am Samstag, den 08.11.2025 gegen 11:20 Uhr kam es in Dingelstädt zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel Crossland mit Anhänger und einem VW Tiguan. Dabei wollte die 80-jährige Fahrerin des Opel vom Oberen Steinufer kommend nach links in die Birkunger Straße einfahren. Sie übersah dabei den 61-jährigen Fahrer des VW, der an dieser etwas unübersichtlichen Stelle die Vorfahrt hatte. Durch den ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 14:29

    LPI-NDH: Verstoß Tierschutzgesetz durch Kraftfahrer nach Wildunfall

    Dingelstädt (ots) - Am Samstag, den 08.11.2025 wurde der Polizei durch einen vorbeifahernden Verkehrsteilnehmner ein schwer verletztes Reh gemeldet, dass mit verletzter Bauchdecke bewegungsunfähig auf der Straße zwischen Dingelstädt und Silberhausen lag. Die eintreffende Streife stellte fest, dass die Verletzungen von einem heftigen Zusammenstoß mit einem Kfz stammen müssen. Das Tier wurde durch die Kollegen mit ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025 führte eine Streife in Heiligenstadt eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein Audi A 4 auf, der in der Hugo-Ernemann-Straße gestoppt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung kam heraus, dass der 40-jährige Fahrer verbotswidrig unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren