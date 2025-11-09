Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an PKW - Polizei sucht Zeugen

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 08.11.2025, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Langer Rasen durch einen lauten Knall geweckt. Er beobachtete drei bis vier dunkel gekleidete, männliche Personen, die sich lautstark auf Deutsch unterhielten, Bier tranken und sich anschließend vom Ort entfernten.

Am Morgen stellte der Besitzer eines schwarzen Pkw Nissan fest, dass die Heckscheibe seines Fahrzeugs offenbar durch einen Schlag mit einer Bierflasche beschädigt worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 03601 / 4510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell