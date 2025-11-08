PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Dingelstädt (ots)

Am Samstag, den 08.11.2025 gegen 11:20 Uhr kam es in Dingelstädt zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel Crossland mit Anhänger und einem VW Tiguan. Dabei wollte die 80-jährige Fahrerin des Opel vom Oberen Steinufer kommend nach links in die Birkunger Straße einfahren. Sie übersah dabei den 61-jährigen Fahrer des VW, der an dieser etwas unübersichtlichen Stelle die Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß wurde der Opel gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Glasfaserkasten der Telekom geschleudert und beschädigte diesen entsprechend. Der 84-jährige Beifahrer der Opelfahrerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus nach Heiligenstadt verbracht. Der Opel Crossland wurde in der Front so stark beschädigt, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der VW Tiguan blieb fahrbereit, wurde aber auf der rechten Seite stark beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 12.000,00 EUR.

