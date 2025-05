Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb mit Messer

Hamm-Mitte (ots)

Mehrere Tüten mit Nüssen klaute ein Dieb, am Freitag, 23.Mai 2025, gegen 11 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt an der Alleestraße.

Ein Zeuge hatte den Unbekannten dabei beobachtet, wie er mehrere Tüten mit Nüssen in einem mitgebrachten Rucksack verstaute. Auf dem Parkplatz sprach er den Dieb an. Dieser fuchtelte daraufhin mit einem Messer durch die Luft und flüchtete im Anschluss über die Alleestraße in Richtung Schillerplatz.

Bei dem unbekannten Dieb soll es sich um einem Mann handeln, der zirka 40 Jahre alt ist, eine schlanke Statur hat und einen grauen Drei-Tage-Bart trägt. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans mit hellen Bereichen an den Oberschenkeln, einer grauen Sweat Jacke mit Kapuze und weißer Kordel, schwarzen Schuhen und einem schwarzblauen Rucksack. Weiter trug er eine schwarze Schirmmütze mit weißem Emblem an der Stirnseite.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ae)

