Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkenen Autofahrer in Heiligenstadt gestoppt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Sonntag, den 09.11.2025 gegen 02:45 Uhr fiel einer Streife im Stadtgebiet Heiligenstadt ein Pkw Opel auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrer tatsächlich nicht mehr verkehrstüchtig war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Wenig später war auch ein Drogentest positiv auf Kokain. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet sowie der Führerschein beschlagnahmt.
