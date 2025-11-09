LPI-NDH: Betrunkenen Autofahrer in Heiligenstadt gestoppt

Dingelstädt (ots) - Am Samstag, den 08.11.2025 gegen 11:20 Uhr kam es in Dingelstädt zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel Crossland mit Anhänger und einem VW Tiguan. Dabei wollte die 80-jährige Fahrerin des Opel vom Oberen Steinufer kommend nach links in die Birkunger Straße einfahren. Sie übersah dabei den 61-jährigen Fahrer des VW, der an dieser etwas unübersichtlichen Stelle die Vorfahrt hatte. Durch den ...

