PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkenen Autofahrer in Heiligenstadt gestoppt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntag, den 09.11.2025 gegen 02:45 Uhr fiel einer Streife im Stadtgebiet Heiligenstadt ein Pkw Opel auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 42-jährige Fahrer tatsächlich nicht mehr verkehrstüchtig war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Wenig später war auch ein Drogentest positiv auf Kokain. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 08:01

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an PKW - Polizei sucht Zeugen

    Bad Langensalza (ots) - In der Nacht zum Samstag, den 08.11.2025, gegen 02:40 Uhr, wurde ein Anwohner der Straße Langer Rasen durch einen lauten Knall geweckt. Er beobachtete drei bis vier dunkel gekleidete, männliche Personen, die sich lautstark auf Deutsch unterhielten, Bier tranken und sich anschließend vom Ort entfernten. Am Morgen stellte der Besitzer eines schwarzen Pkw Nissan fest, dass die Heckscheibe seines ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 14:42

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

    Dingelstädt (ots) - Am Samstag, den 08.11.2025 gegen 11:20 Uhr kam es in Dingelstädt zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel Crossland mit Anhänger und einem VW Tiguan. Dabei wollte die 80-jährige Fahrerin des Opel vom Oberen Steinufer kommend nach links in die Birkunger Straße einfahren. Sie übersah dabei den 61-jährigen Fahrer des VW, der an dieser etwas unübersichtlichen Stelle die Vorfahrt hatte. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren