Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 29-Jährige ohne Fahrschein greift Kontrolleurin in Straßenbahn an: Festnahme am Holländischen Platz

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Montagabend kam es in einer Straßenbahn in der Kasseler Nordstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 29 Jahre alten Frau aus Kassel und einer Kontrolleurin, welche dabei leicht verletzt wurde. Wie die Kontrolleurin einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Mitte gegenüber angab, habe die 29-Jährige bei einer Kontrolle am Holländischen Platz keinen Fahrschein vorweisen können. Die Kontrolleurin habe deshalb die Personalien der Frau aufnehmen wollen, woraufhin diese jedoch versucht habe, schnell die Bahn zu verlassen und es zu einer Rangelei gekommen sei. Dabei habe die Frau ohne Fahrschein sie dann mehrfach getreten, am Hals gewürgt und sei sehr aggressiv gewesen. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte sich die 29-Jährige zwar wieder beruhigt, sie musste die Beamten aber trotzdem für die weiteren Maßnahmen auf das Revier begleiten. Sie muss sich nun nicht nur wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten, sondern auch wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell