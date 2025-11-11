Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Größerer Polizeieinsatz in der Goethestraße in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

In der Goethestraße in Kassel kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz, der mehrere Sperrungen im Vorderen Westen zur Folge hat. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, den Einsatzbereich zu meiden.

Wir berichten nach, sobald weitere Informationen vorliegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell