Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Größerer Polizeieinsatz in der Goethestraße in Kassel
Kassel (ots)
Kassel-Vorderer Westen:
In der Goethestraße in Kassel kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz, der mehrere Sperrungen im Vorderen Westen zur Folge hat. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, den Einsatzbereich zu meiden.
Wir berichten nach, sobald weitere Informationen vorliegen.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell