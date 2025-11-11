Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Während notärztlicher Behandlung seiner Angehörigen: Betrunkener 43-Jähriger klaut medizinisches Gerät

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zu einem besonders dreisten Diebstahl wurden die Beamten des Polizeireviers Süd-West am gestrigen Montagabend in Baunatal gerufen. Dort waren gegen 18:30 Uhr Rettungssanitäter und ein Notarzt in einer Wohnung eingesetzt, wo sie eine Frau als medizinischen Notfall behandelten. Als sie die Wohnung mit der Patientin verlassen wollten, stellten sie fest, dass die im Wohnungsflur abgestellte Absaugpumpe im Wert von knapp 2.000 Euro verschwunden war, weshalb sie die Polizei alarmierten. Die Streife traf in der Wohnung auf den 43-jährigen Angehörigen der Frau, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand und sich äußerst aggressiv zeigte. Das gesuchte medizinische Gerät hatte er auf dem Balkon versteckt, wo es die Polizisten fanden und sicherstellten. Den 43-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest 3,1 Promille ergab, nahmen die Beamten wegen des Diebstahls fest und brachten ihn zur Ausnüchterung sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Da er dort später über medizinische Probleme klagte, benötigte er nun selbst Hilfe. Ein gerufener Rettungswagen brachte den Baunataler in ein Krankenhaus, hierbei handelte es sich aber nicht um die bestohlenen Rettungssanitäter, denn diese konnten ihren Rettungswagen bis zur Übergabe der sichergestellten Absaugpumpe nicht mehr einsetzen. Der 43-Jährige muss sich nun wegen des Diebstahls verantworten.

