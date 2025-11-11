PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zu größerem Polizeieinsatz: Tote Person in Wohnung aufgefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Bei dem größeren Polizeieinsatz am Karl-Marx-Platz in Kassel konnte inzwischen ein lebloser Mann in einer Wohnung des Hauses aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unfall vor. Die Gesamtumstände deuten derzeit darauf hin, dass er seinen Tod selbst herbeigeführt hat. Weil zuvor Gasgeruch in dem betreffenden Mehrfamilienhaus festgestellt worden war, wurde dieses durch die Polizei in Absprache mit der Feuerwehr evakuiert. Beim Öffnen von Fenstern und Türen waren gegen 15:30 Uhr auch Knallgeräusche wahrnehmbar, die durch den Polizeieinsatz verursacht wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des Hauses bestand nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Zeit.

Die abgesperrten Verkehrsbereiche sind inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit noch teilweise für die weiteren polizeilichen Maßnahmen abgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 15:00

    POL-KS: Folgemeldung zu größerem Polizeieinsatz: Mehrfamilienhaus wegen Gasgeruchs evakuiert

    Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: Der größere Polizeieinsatz im Kasseler Vorderen Westen beschränkt sich aktuell auf ein Mehrfamilienhaus im Bereich Karl-Marx-Platz. Dieses wurde inzwischen wegen Gasgeruchs evakuiert. Weiterhin liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:34

    POL-KS: Größerer Polizeieinsatz in der Goethestraße in Kassel

    Kassel (ots) - Kassel-Vorderer Westen: In der Goethestraße in Kassel kommt es aktuell zu einem größeren Polizeieinsatz, der mehrere Sperrungen im Vorderen Westen zur Folge hat. Der Verkehr wird durch die Polizei umgeleitet. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des abgesperrten Bereiches vor. Dennoch bittet die Polizei vorsorglich darum, den Einsatzbereich zu meiden. Wir ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren