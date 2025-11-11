Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 2. Folgemeldung zu größerem Polizeieinsatz: Tote Person in Wohnung aufgefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Bei dem größeren Polizeieinsatz am Karl-Marx-Platz in Kassel konnte inzwischen ein lebloser Mann in einer Wohnung des Hauses aufgefunden werden. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unfall vor. Die Gesamtumstände deuten derzeit darauf hin, dass er seinen Tod selbst herbeigeführt hat. Weil zuvor Gasgeruch in dem betreffenden Mehrfamilienhaus festgestellt worden war, wurde dieses durch die Polizei in Absprache mit der Feuerwehr evakuiert. Beim Öffnen von Fenstern und Türen waren gegen 15:30 Uhr auch Knallgeräusche wahrnehmbar, die durch den Polizeieinsatz verursacht wurden. Eine Gefahr für die Bevölkerung außerhalb des Hauses bestand nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Zeit.

Die abgesperrten Verkehrsbereiche sind inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit noch teilweise für die weiteren polizeilichen Maßnahmen abgesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell