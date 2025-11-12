Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei Mittelhessen sucht nach vermisstem 59-Jährigen, der sich in Kassel aufhalten könnte

Kassel (ots)

Die Polizei in Mittelhessen sucht aktuell nach einem 59-jährigen Mann, der zuletzt in Gießen gesehen wurde. Der Vermisste, der auf Medikamente angewiesen ist, könnte sich im Bereich Kassel aufhalten.

Weitere Informationen und das Foto des Vermissten finden Sie in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6156619.

Gießen: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach vermisstem 59-Jährigen

Seit Anfang Oktober wird der 59-jährige Frank-Dieter Kunz vermisst. Er wurde zuletzt in einer Sozialeinrichtung in der Grünberger Straße in Gießen gesehen. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Es könnte sein, dass der Vermisste nach Kassel wollte. Bisherige Ermittlungen durch die Polizei führten nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei Gießen um Hinweise aus der Bevölkerung. Er ist etwa 1,80 Meter groß, zahnlos und hat einen aufgeblähten Bauch. Er hat einen Haarkranz und einen Vollbart. Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

