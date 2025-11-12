PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach vermisstem 59-Jährigen

Giessen (ots)

Gießen: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei sucht nach vermisstem 59-Jährigen

Seit Anfang Oktober wird der 59-jährige Frank-Dieter Kunz vermisst. Er wurde zuletzt in einer Sozialeinrichtung in der Grünberger Straße in Gießen gesehen. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Es könnte sein, dass der Vermisste nach Kassel wollte.

Bisherige Ermittlungen durch die Polizei führten nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei Gießen um Hinweise aus der Bevölkerung.

Er ist etwa 1,80 Meter groß, zahnlos und hat einen aufgeblähten Bauch. Er hat einen Haarkranz und einen Vollbart.

Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben? Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

