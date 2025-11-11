Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Fußgängerin angefahren - Polizei bittet um Mithilfe + Werkzeuge aus Sprinter geklaut + Haustür hält stand - Täter fliehen

Giessen (ots)

Dillenburg: Fußgängerin angefahren - Polizei bittet um Mithilfe

Die Dillenburger Polizei sucht nach einer Unfallflucht gestern Morgen (10. November) zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr in der Bismarckstraße nach Zeugen. Ein noch unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem weißen Pkw die Rühlstraße von der Frohnhäuser Straße kommend in Richtung Rotebergstraße. Im weiteren Verlauf bog er nach rechts in die Bismarckstraße ab. Dort war eine 26-jährige Fußgängerin unterwegs. Als diese in Höhe der Hausnummer 30 die Straße überquerte, stieß sie mit dem weißen Auto zusammen. Die Dillenburgerin trug leichte Verletzungen davon. Der Autofahrer hielt an und erkundigte sich bei der Fußgängerin nach ihrem Gesundheitszustand. Anschließend fuhr er weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall in der Bismarckstraße beobachtet und kann Hinweise auf den Autofahrer oder dessen weißen Pkw geben? Die Fußgängerin beschrieb den Mann als 20 bis 40 Jahre alt mit blonden Haaren. Zeugen werden gebeten die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0 zu kontaktieren.

Hüttenberg-Volpertshausen: Werkzeuge aus Sprinter geklaut

Arbeitsgeräte im Wert von mindestens 12.000 Euro erbeuteten Diebe zwischen gestern Abend (10. November) 17.30 Uhr und heute Morgen (11. November) 6 Uhr aus einem geparkten Mercedes Sprinter in der Schillerstraße. Gestohlen wurden unter anderem ein GPS-Gerät, eine Schlagbohrmaschine, eine Kanalschiebekamera und eine Flex. Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer (06441) 918-0 entgegen.

Wetzlar: Haustür hält stand - Täter fliehen

Einbrecher versuchten gestern (10. November) zwischen 16 Uhr und 22.30 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in dem Teutonenweg aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Einbruchschäden liegen schätzungsweise bei 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0 entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell