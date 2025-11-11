Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruch in Tankstelle + Ring durch Einbrecher gestohlen + Diebstähle aus Rohbauten + Räder und Reifen gestohlen + BMW geöffnet +

Limeshain: Einbruch in Tankstelle

Gegen 03:55 Uhr brachen zwei Unbekannte am Montag (10.11.2025) die Zugangstür einer Tankstelle in der Himbacher Straße in Rommelhausen auf. Die Täter erbeuteten dort Bargeld und Zigaretten. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Beide Täter waren mit schwarzer Jacke und dunkler Hose bekleidet. Sie trugen schwarze Kopfbedeckungen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind die beiden beschriebenen Personen aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle gemacht? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Karben: Ring durch Einbrecher gestohlen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (06.11.2025), 12:00 Uhr und Montag (10.11.2025), 14:45 Uhr drangen Einbrecher durch eine Tür auf der Gebäuderückseite in ein Einfamilienhaus in der Christinenstraße in Groß-Karben ein. Sie durchsuchten alle Stockwerke des Hauses und ließen dabei einen Ring mitgehen. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Diebstähle aus Rohbauten

Diebe verschafften sich in der Zeit von Freitag (07.11.2025), 16:00 Uhr bis Montag (10.11.2025), 06:30 Uhr Zutritt zu einem Rohbau im Bettlerpfad in Griedel. Sie stahlen mehrere Arbeitsmittel einer Baufirma. In der Reinhold-Dörr-Straße entwendeten Unbekannte zwischen Samstag, 15:10 Uhr und Montag, 07:30 Uhr in einem Rohbau einen Schnellwechsler und einen Stromverteilerkasten. In beiden Fällen nimmt die Butzbacher Polizeistation Hinweise unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Ortenberg: Räder und Reifen gestohlen

"Im Thorgarten" in Gelnhaar knackten Unbekannte das Schloss eines Garagenraums und ließen zwei Sätze Reifen mitgehen. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (05.11.2025), 17:30 Uhr bis Freitag (07.11.2025), 21:00 Uhr eingegrenzt werden. Auf einem Nachbargrundstück brachen die Diebe einen Schuppen auf und griffen sich ein Pedelec der Marke "Corratec", Modell "E-Power RS 160". Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06042 96480).

Bad Vilbel: BMW geöffnet

Zwischen Freitag (07.11.2025), 22:00 Uhr und Samstag (08.11.2025), 00:45 Uhr öffnete ein Unbekannter in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel einen grauen BMW M850i. Der Täter erbeutete unter anderem Bargeld, Bankkarten und zwei Jacken. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

