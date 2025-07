POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Mittwoch (02.07.2025) beleidigte eine 22-Jährige mehrere Personen im Alten Postweg. Gegen 18.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 3. Hierbei beleidigte die 22-Jährige andere Fahrgäste und flüchtete am Königsplatz aus der Straßenbahn. Ein Zeuge erkannte die Frau wenig später. Daraufhin kontrollierten Polizeibeamte die 22-Jährige. ...

