Mittelhessen: Gießen: FAQ zur Einsatzlage am letzten Novemberwochenende

Giessen (ots)

Die Polizei erreichen im Kontext der bevorstehenden Einsatzlage anlässlich der Neugründung einer Jugendorganisation der Partei AfD sowie mehrerer Gegendemonstrationen vermehrt Nachfragen, beispielsweise zu bevorstehenden Einschränkungen im Stadtgebiet.

Um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, hat das Polizeipräsidium Mittelhessen nun eine Übersicht häufig gestellter Fragen ("FAQ") auf der Internetseite der Polizei Hessen veröffentlicht. Diese sind unter folgendem Link nachzulesen: https://www.polizei.hessen.de/die-polizei/einsaetze-grossveranstaltungen/einsatzlage-giessen

Die FAQ dienen der Übersicht und sind nicht abschließend, Anpassungen sind möglich. Ein Verkehrskonzept wird derzeit mit der Stadt Gießen abgestimmt und noch vor Einsatzbeginn gesondert veröffentlicht.

Pierre Gath, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

