Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Lagerhalle + Durch Alarmanlage verscheucht + Geldbörsen aus Autos gestohlen + Schwarzer Kombi flüchtet nach Unfall +

Aßlar: Einbruch in Lagerhalle

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende in der Industriestraße in Aßlar Zutritt zur Lagerhalle einer Firma. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag (08.11.2025), 17:00 Uhr und Montag (10.11.2025), 06:20 Uhr. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Tel.: 06441 9180).

Wetzlar: Durch Alarmanlage verscheucht

Gegen 04:30 Uhr versuchten Unbekannte am Sonntagmorgen (09.11.2025) in ein Geschäft in der Wetzlarer Krämerstraße einzudringen. Als sie hierbei eine Alarmanlage auslösten, flüchteten die Täter in Richtung Hausertor. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Geldbörsen aus Autos gestohlen

Jeweils eine Geldbörse stahlen Diebe aus Autos, die in Wetzlar abgestellt waren. In beiden Fällen schlugen die Täter zuvor eine Fahrzeugscheibe ein und griffen sich dann die Gegenstände. In der Zeit von Freitag (07.11.2025), 21:00 Uhr bis Samstag (08.11.2025), 07:40 Uhr schlugen sie in der Friedenstraße bei einem roten Mercedes GLC zu. Zwischen 22:30 Uhr und 08:00 Uhr bedienten sie sich in der Straße "Am Pfaffenrain" in einem weißen Skoda Octavia. Hier ließen die Unbekannten zudem eine Jacke mitgehen. Hinweise zu beiden Taten bitte an die Polizeistation Wetzlar (Tel.: 06441 9180).

Haiger: Schwarzer Kombi flüchtet nach Unfall

Eine 20-jährige Frau aus Haiger war am Samstagabend (08.11.2025) gegen 22:30 Uhr mit ihrem schwarzen BMW 120d auf der L 3044 aus Richtung Rodenbach kommend in Fahrtrichtung Haiger unterwegs. Kurz hinter dem Abzweig nach Haigerseelbach überholte ein schwarzer Kombi die BMW-Fahrerin. Während des Überholvorgangs touchierte der Kombi den BMW an der linken Seite und fuhr anschließend bis zum Kreisel und von dort weiter in Richtung Dillenburg. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Kombi, gegebenenfalls einen VW, mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird auf circa 35 Jahre alt geschätzt. Er hatte einen dunklen Vollbart. Zeugen hatten zuvor bereits zwischen Fellerdilln und Rodenbach einen dunklen Kombi gemeldet, der mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen war. Die Polizei Dillenburg bittet weitere Zeugen, denen das beschriebene Fahrzeug aufgefallen ist oder die Hinweise auf einen schwarzen Kombi mit polnischem Kennzeichen und möglichen Unfallschäden geben können, sich unter Tel.: 02771 9070 zu melden.

