Mittelhessen: Stadt + Land GIEßEN: Garage in Staufenberg durchwühlt + Sattelauflieger Ziel von Dieben +

Staufenberg: Werkzeuge erbeutet -

Auf Beute aus einer Garage hatten es Diebe im Jasminweg abgesehen. Die Täter brachen die Tür auf und ließen Lautsprecher und Werkzeuge mitgehen. Den Wert der Beute beziffert der Besitzer auf mindestens 30.000 Euro. Zeugen, die die Diebe zwischen Donnerstagabend, gegen 23.30 Uhr und Freitagmorgen, gegen 07.00 Uhr, beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Gießen-Lützellinden: An Sattelauflieger vergriffen -

In der Nacht on Donnerstag auf Freitag machten sie Diebe an drei auf dem Parkplatz des Autohofes an der A45 abgestellten Sattelaufliegern zu schaffen. Zwischen 18.00 Uhr und 05.05 Uhr brachen sie die Plomben der Ladeöffnungen auf und schauten offensichtlich nach lohnender Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Trucker fehlt keine Ladung. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

