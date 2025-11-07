Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Auseinandersetzung vor dem Rathaus + In zwei Autos gegriffen + Zeugen nach Unfallflucht gesucht +

Giessen (ots)

Wetzlar: Auseinandersetzung vor dem Rathaus

Gegen 17:00 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstag (06.11.2025) Mitteilung über eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau vor dem Rathaus in Wetzlar. Der Mann sei danach ins Rathaus gegangen und habe außerdem ein Messer bei sich. Mehrere Streifen der Polizei überprüften daraufhin das Rathaus, das zu diesem Zeitpunkt noch geöffnet war und in dem eine Sitzung abgehalten wurde. Die Befragung der leicht verletzten Frau ergab, dass der Mann kein Messer bei sich trug und sich nicht mehr im Rathaus aufhielt. Polizisten nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung im Wetzlarer Stadtgebiet fest. Ein Messer führte er nicht mit sich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu der auch eine Gefährderansprache sowie eine Wegweisungsverfügung gehörten, wurde der 42-jährige Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis am Abend wieder entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung ermittelt.

Wetzlar: In zwei Autos gegriffen

In der Wetzlarer Friedensstraße schlug ein Dieb eine Seitenscheibe eines schwarzen VW Sharan ein. Der Täter griff sich eine Schultasche, die auf dem Rücksitz abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (05.11.2025), 19:00 Uhr und Donnerstag (06.11.2025), 07:50 Uhr. Einen grauen Mini öffnete ein Unbekannter in der Sixt-von-Armin-Straße. In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11:00 Uhr erbeutete der Dieb einen Koffer. Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441 9180 entgegen.

Braunfels: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag (04.11.2025) war ein 42-jähriger Mann aus Braunfels gegen 14:25 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes EQV auf der L 3451 aus Richtung Braunfels kommend in Fahrtrichtung Edelsberg unterwegs. Ein entgegenkommender grüner Lkw, der mit Holz beladen gewesen sei, habe Holzstücke und Äste verloren. Daraufhin habe der Mercedes-Fahrer ausweichen müssen, sodass er mit der Schutzplanke kollidierte. Trotz des Ausweichmanövers habe ein Ast das Fahrzeug getroffen und beschädigt. Der Lkw sei in Richtung Braunfels weitergefahren. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Hinweise auf den Lkw geben können und bittet um Mitteilung unter Tel.: 06441 9180.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell