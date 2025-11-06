Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Opel gestohlen, verunfallt und angezündet + Einstieg durchs Fenster + Einbruch in der Dämmerung + Goldmünzen und Schmuck gestohlen + Gekippte Terrassentür ausgenutzt +

Karben / Bad Vilbel: Opel gestohlen, verunfallt und angezündet

Diebe stahlen in der Zeit von Montag (03.11.2025), 22:30 Uhr bis Dienstag (04.11.2025), 10:15 Uhr im Höfer Weg in Petterweil einen roten Opel Adam, der auf der Straße abgestellt war. Gegen 03:00 Uhr kam es am Donnerstag (06.11.2025) zu einer Unfallflucht in Dortelweil, an der Straßenecke Obergasse / Lehnfurther Weg. Hier stieß der Unfallverursacher mit dem genutzten Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Bei dem Unfall verlor der Unfallverursacher ein Kennzeichenschild. Dieses gehörte zu dem gestohlenen Opel Adam. Im Rahmen der Fahndung stellten die Polizisten im Golfplatzweg einen brennenden Pkw fest. Hierbei handelte es sich um den gesuchten Opel. Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug löschen. Es wies erhebliche Beschädigungen auf. Der Sachschaden nach Unfallflucht und Brand wird auf 22.000 EUR geschätzt. Für die Ermittler der Bad Vilbeler Polizeistation sind mehrere Fragen relevant: Wer hat den Diebstahl des roten Opel Adams beobachtet? Wem ist das Fahrzeug mit den Kennzeichen FB-MA 1013 nach Montagabend aufgefallen? Wer kann Angaben zur Unfallflucht in Dortelweil machen? Wem sind im Zusammenhang mit der Brandstiftung am Dortelweiler Golfplatz verdächtige Personen aufgefallen? Alle Hinweise können telefonisch unter 06101 54600 mitgeteilt werden.

Echzell: Einstieg durchs Fenster

Im Zeitraum zwischen Dienstag (04.11.2025), 16:00 Uhr und Mittwoch (05.11.2025), 13:30 Uhr drangen Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Haselheckstraße in Bisses ein. Die Täter durchsuchten das gesamte Wohnhaus. Ob sie Beute machten, ist bislang noch nicht klar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Einbruch in der Dämmerung

Eine Armbanduhr und Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Petterweiler Straße in Bad Vilbel. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten das Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (05.11.2025) in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:15 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeug aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Goldmünzen und Schmuck gestohlen

Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag (30.10.2025) bis Mittwoch (05.11.2025), 19:50 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Assenheimer Silzweg. Die Täter beschädigten eine Terrassentür und durchwühlten im Haus mehrere Schubladen und Schränke. Sie ließen Goldmünzen und Schmuck mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Gekippte Terrassentür ausgenutzt

Die gekippte Terrassentür eines Einfamilienhauses nutzten Einbrecher am Mittwoch (05.11.2025) in Bruchenbrücken aus. Sie drangen durch die Tür in das Wohnhaus in der Straße "Am Vogelrain" ein und durchsuchten mehrere Räume. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat am Mittwoch in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich mit der Kripo in Friedberg unter der Rufnummer 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

