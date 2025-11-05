Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Einbrecher hebeln Küchenfenster und Terrassentür auf - Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz - Autofahrerin übersieht Motorrad und flüchtet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Frieberg-Ockstadt: Küchenfenster aufgehebelt

Unbekannte hebelten am Dienstag (4.11.) zwischen 11:30 und 16:30 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Friedberger Straße in Ockstadt auf. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und flüchteten anschließend unerkannt. Ob und was sie erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Niddatal-Assenheim: Über Terrassentür in Haus eingestiegen

In Assenheim brachen bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses in der Theodor-Fontane-Straße auf, durchsuchten die Zimmer des Einfamilienhauses und entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die am Dienstag (4.11.) zwischen 13 und 18:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Friedberger Polizei zu melden, Telefonnummer 06031/6010.

Nidda: Bargeld aus Wohnung geklaut

In der Hohensteiner Straße in Nidda entwendeten bislang unbekannte Täter Bargeld aus einer verschlossenen Wohnung. Die Langfinger verschafften sich am Dienstag (4.11.) zwischen 14 und 20 Uhr unberechtigterweise Zugang und erbeuteten Diebesgut im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Präventionstipps - Einbruchsschutz:

"Wie kann ich mich vor Einbrechern schützen?" Hierzu geben die Experten des Einbruchschutzes gerne Tipps und beraten ausführlich. Daher kontaktieren auch Sie Ihre Polizei und vereinbaren einen Termin zur Einbruchschutzberatung. Unsere kriminalpolizeiliche Beraterin für den Wetteraukreis, Sylvia Jacob, erreichen Sie telefonisch unter 06032 / 9181 13 oder per E-Mail an Beratungsstelle.PPMH@polizei.hessen.de. Wertvolle Tipps zu diesem und anderen Präventionsthemen finden Sie auch online: www.polizei-beratung.de.

Anbei einige Verhaltenstipps zum Thema sicherheitsbewusstes Verhalten: Die Polizei rät unter anderem dazu, immer die Haustür abzuschließen - auch bei kurzer Abwesenheit. Lassen Sie Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren nicht gekippt. Seien Sie aufmerksam: Achten Sie in Ihrer Umgebung auf fremde Personen und Fahrzeuge und geben Sie keinerlei Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Die Polizei berät Sie gerne zu offenen Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz.

Rockenberg: Autofahrerin übersieht Motorrad und flüchtet

Einen Blechschaden von rund 1.000 Euro und eine leichtverletzte Motorradfahrerin ließ eine bislang unbekannte Autofahrerin am vergangenen Freitagmorgen (31.10.) gegen 9:20 Uhr in Rockenberg zurück. Eine 18-jährige war mit ihrem Motorrad auf der Bad Nauheimer Straße aus Richtung Rockenberg kommend in Fahrtrichtung Oppershofen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe der Hausnummer 2 bog eine bislang Unbekannte mit ihrem silbergrauen Auto von der Siemensstraße auf die Bad Nauheimer Straße ab und übersah dabei das Motorrad. Die 18-jährige konnte noch bremsen, der Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführerin bemerkte den Unfall, stoppte kurz und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit weg. Die Polizei sucht nach einem länglichen, silbergrauen Fahrzeug und einer schätzungsweise 40-jährigen Fahrerin mit langen dunkelbraunen Haaren. Zeugenhinweise erbittet die Butzbacher Polizei, Telefonnumer: 06033/7043-4011.

Friederike Morello, Pressesprecherin

