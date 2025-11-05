Mittelhessen: Stadt und Land GIESSEN:Rettungssanitäter mit Flasche bedroht+Einbrüche im Licher Neubaugebiet

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Linden: Rettungssanitäter mit Flasche bedroht

In der Frankfurter Straße in Großen-Linden bedrohte ein 27-Jähriger Mann am Dienstagmorgen (04. November) drei Rettungssanitäter mit einer Flasche. Die Rettungskräfte wollten sich gegen 07.50 Uhr um den zunächst nicht ansprechbaren 27-Jährigen kümmern. Plötzlich wurde er wieder munter und war den Sanitätern gegenüber aggressiv. Anschließend ging er drohend mit einer Bierflasche auf die Besatzung los. Um sich zu schützen, zogen sich die Helfer in den Rettungswagen zurück. Erst nachdem eine Streife vor Ort war und ihr Pfefferspray einsetzen, konnten die Beamten den unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Mann in Gewahrsam nehmen.

Lich: Einbrüche in Neubaugebiet

In der Nacht von Montag (03. November) auf Dienstag (04. November) trugen Unbekannte im Neubaugebiet in Lich ihr Unwesen. Das Trio brach in der Straße "In der Steinwiese" zwei Gartenhütten auf und versuchten eine Garage öffnen. Aus einer Hütte entwendeten sie zwei Fahrräder. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Diebe zwischen 03.00 und 04.00 Uhr dort unterwegs waren.

Zwei Tatverdächtige trugen helle Joggingoberbekleidung, Skimasken und Handschuhe. Sie hatten Kapuzen auf. Bei einem Täter reflektierte das Nike-Symbol auffällig auf der Jogginghose. Der dritte Täter trug eine schwarz-weiße Kappe, helle Oberbekleidung und er war ebenfalls maskiert.

Wem ist dort in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Gießener Kripo unter 0641/7006-6555 entgegen.

