Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei sucht Zeugengruppe nach versuchtem Geldautomatenaufbruch + In Schule eingebrochen + Container geknackt + Fensterscheibe an Grundschule beschädigt + Scheibe eingeschlagen...

Giessen (ots)

Karben: Polizei sucht Zeugengruppe nach versuchtem Geldautomatenaufbruch

Nach dem versuchten Aufbruch eines Geldautomaten in einem Lebensmittelmarkt in der Karbener Bahnhofstraße am Freitag, 03.10.2025 (vergleiche Pressemeldung vom 06.10.2025, "Karben: Geldautomat gibt nichts her", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6132197) ergaben die bisherigen Ermittlungen der Friedberger Kriminalpolizei neue Hinweise. Während der Tat am Tag der Deutschen Einheit (Feiertag, Freitagabend, 03.10.2025) zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr hielt sich eine Gruppe von mindestens drei Jugendlichen oder Heranwachsender auf dem Parkplatzgelände vor dem Haupteingang des Marktes auf. Die Mitglieder dieser Gruppe könnten wichtige Zeugen sein. Die Ermittler bitten darum, dass sich diese jungen Leute telefonisch unter 06031 6010 bei der Kriminalpolizei in Friedberg melden.

Butzbach: In Schule eingebrochen

Diebe zerstörten in der Zeit von Samstag (01.11.2025), 13:30 Uhr bis Montag (03.11.2025), 06:15 Uhr ein Fenster des Mensa-Gebäudes der Stadtschule in Butzbach. Sie stiegen durch das beschädigte Fenster ein und ließen Süßigkeiten, Getränke und eine Spendenkasse mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Butzbacher Polizeistation zu melden (Tel.: 06033 70430).

Friedberg: Container geknackt

In der Friedberger Pfingstweide brachen Unbekannte auf einem Firmengelände einen Container auf und entwendeten mehrere Gasflaschen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (03.11.2025), 18:00 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 05:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim: Fensterscheibe an Grundschule beschädigt

Auf dem Gelände der Steinfurther Grundschule warfen Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag (03.11.2025), 17:00 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 07:00 Uhr eine Fensterscheibe ein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen im genannten Zeitraum Personen auf dem Schulgelände aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Karben: Scheibe eingeschlagen, Geldbörse geklaut

Eine Seitenscheibe eines roten Subaru Forester schlug ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag (03.11.2025), 22:05 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 08:00 Uhr in Groß-Karben ein. Das Fahrzeug war in der Straße "Am Sonnenberg" abgestellt. Der Langfinger griff sich eine Geldbörse, die in der Mittelkonsole des Autos abgelegt war. Hinweise bitte an die Bad Vilbeler Polizeistation (Tel.: 06101 54600). Ein Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, wie zum Beispiel Münzgeld, Taschen oder Rucksäcke, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell