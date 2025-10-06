Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch Wintergarten eingedrungen + Zielrichtung Tresor + Leiter als Aufstiegshilfe + Geldautomat gibt nichts her + Jeep gestohlen+ Polizei nach Zeugenhinweis schnell vor Ort + u.v.m. +

Giessen (ots)

Ober-Mörlen: Durch Wintergarten eingedrungen

Schmuck und Bargeld sind die Beute von Einbrechern, die am Donnerstag (02.10.2025) zwischen 06:45 Uhr und 12:30 Uhr durch den Wintergarten in ein Wohnhaus in Ober-Mörlen eindrangen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume des Einfamilienhauses "Am Kirschenberg". Zeugen, denen am Donnerstagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten mit der Friedberger Kripo Kontakt unter 06031 6010 aufzunehmen.

Wölfersheim: Zielrichtung Tresor

In der Nacht von Samstag (04.10.2025) auf Sonntag (05.10.2025) brachen Unbekannte eine Tür eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Berstadt auf. Die Täter brachen im Markt außerdem die Tür zu einem Büro auf, rissen einen Tresor aus der Verankerung und brachten in nach draußen. Dort blieb der ungeöffnete Tresor jedoch zurück. Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:25 Uhr und 00:35 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Leiter als Aufstiegshilfe

Mit Hilfe einer Leiter und eines Terrassentischs gelangten Einbrecher an ein Fenster im ersten Stock eines Einfamilienhauses in der Rechthienstraße in Bad Vilbel. Sie beschädigten das Fenster und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Dort durchsuchten die Täter verschiedene Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unbekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (04.10.2025), 10:00 Uhr und Sonntag (05.10.2025), 08:00 Uhr. Die Ermittler der Kriminalpolizei Friedberg suchen neben dem oder den Tätern auch Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können (Tel.: 06031 6010).

Karben: Geldautomat gibt nichts her

Am Freitagabend (03.10.2025) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Karbener Bahnhofstraße. Im Vorraum des Marktes versuchten sie einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. An das Bargeld kamen die Täter allerdings nicht heran, sodass sie den Markt wieder verließen. Die Tat ereignete sich zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr. Verdächtige Beobachtungen können der Kriminalpolizei in Friedberg mitgeteilt werden (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Jeep gestohlen

Autodiebe schlugen in der Pfarrwiese in Bad Vilbel zu. Zwischen Mittwoch (01.10.2025), 22:00 Uhr und Donnerstag (02.10.2025), 06:45 Uhr überwanden sie die Sicherung eines schwarzen Jeep Grand Cherokee. Wer hat den Diebstahl oder verdächtige Personen beobachtet? Wem ist der schwarze Jeep mit dem Kennzeichen FB-SK 185 nach Mittwochabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei Friedberg wenden.

Wölfersheim: Büroräume durchsucht

Im Zeitraum zwischen Freitag (03.10.2025), 13:00 Uhr und Samstag (04.10.2025), 10:00 Uhr drang ein Dieb in die Büroräume einer Bäckerei in der Industriestraße in Berstadt ein. Der Unbekannte ließ ein Modellauto sowie mehrere Schlüssel mitgehen. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter der Rufnummer 06031 6010.

Münzenberg: Polizei nach Zeugenhinweis schnell vor Ort

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend (05.10.2025) gegen kurz vor 22:00 Uhr mehrere Personen, die in der Fahrgasse in Gambach Altkleidercontainer durchsuchten und verschiedene Kleidungsstücke mitnahmen. Beamte der Butzbacher Polizei nahmen im Rahmen der Fahndung drei Personen fest, auf die die Beschreibung der Zeugen zutraf. Alle drei Personen, zwei Männer und eine Frau im Alter von 22, 26 und 51 Jahren, wurden zur Polizeistation nach Butzbach gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen die drei Personen wird nun wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

Butzbach: Durchs Fenster eingestiegen

Durch ein Fenster stiegen Unbekannte in das Büro eines Hofladens "Am Seefeld" in Nieder-Weisel ein. Beute machten sie keine. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag (02.10.2025), 22:00 Uhr bis Samstag (04.10.2025), 14:00 Uhr. Hinweise erbittet die Butzbacher Polizei (Tel.: 06033 70430).

Friedberg: Scheibe eingeschlagen

Eine Scheibe eines grauen 5er BMW schlug ein Dieb in der Friedberger Wilhelm-Leuschner-Straße ein. Er griff sich eine Lautsprecherbox. Das Fahrzeug war zwischen Freitag (03.10.2025), 19:00 Uhr und Samstag (04.10.2025), 18:15 Uhr in Höhe der Hausnummer 38 abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Glauburg: Glastür beschmiert

In der Bahnhofstraße in Stockheim beschmierten Unbekannte eine Glastür mit Farbe. Unter anderem schmierten sie ein Hakenkreuz an die Scheibe. Der Tatzeitraum kann auf Mittwoch (01.10.2025), 21:00 Uhr bis Donnerstag (02.10.2025), 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Karben: Container aufgebrochen

Den Zaun des Recyclinghofs in der Max-Planck-Straße in Klein-Karben beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch (01.10.2025), 18:15 Uhr und Donnerstag (02.10.2025), 05:00 Uhr. Die Täter verschafften sich so Zutritt zum Gelände, brachen drei Container auf und durchsuchten diese. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Friedberg: Mit Ford weggefahren

Gegen 05:30 Uhr nutzte am Samstag (04.10.2025) ein Unbekannter aus, dass ein Zeitungsausträger den Schlüssel in seinem Wagen stecken ließ, während er Zeitungen zu den einzelnen Häusern brachte. Der Dieb setzte sich in der Peter-Geibel-Straße in Friedberg ans Steuer des grauen Ford Focus und fuhr mit diesem davon. Wer kann Hinweise zum Verbleib des grauen Ford Focus mit dem Kennzeichen FB-BE 1964 geben? Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Büdingen: In unbewohntes Haus eingestiegen

Am späten Samstagnachmittag (04.10.2025) bemerkten Zeugen gegen 17:45 Uhr, dass in ein unbewohntes Haus im Stockheimer Weg in Düdelsheim eingebrochen worden war. Einbrecher hatten sich über ein Dachfenster Zutritt verschafft. Der Tatzeitraum konnte nicht näher eingegrenzt werden. Die Täter blieben ohne Beute. Die Kripo in Friedberg erbittet Hinweise unter 06031 6010.

Friedberg: Bürgerhaustür hält stand

Mit dem Versuch, in das Bürgerhaus in der Florstädter Straße in Ossenheim einzubrechen, scheiterte ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag (05.10.2025). Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen des Täters gegen 00:15 Uhr stand. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 06031 6010 an die Kripo.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell