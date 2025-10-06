Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + BMW gestohlen + Einbruch in Sportgeschäft +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Hungen: BMW gestohlen

Auf bislang unbekannte Weise überwanden Autodiebe die Sicherung eines schwarzen BMW X5, der in der Bellersheimer Straße in Trais-Horloff abgestellt war. Die Diebe schlugen in der Zeit von Freitag (03.10.2025), 17:00 Uhr bis Samstag (04.10.2025), 10:00 Uhr zu. Wem ist der schwarze X5 mit dem Kennzeichen GI-CG 149 nach Freitagnachmittag noch aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des BMWs geben? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbruch in Sportgeschäft

Einbrecher hatten es im Zeitraum zwischen Donnerstag (02.10.2025), 20:30 Uhr bis Freitag (03.10.2025), 10:00 Uhr in Wieseck auf Sportartikel abgesehen. Durch ein Fenster stiegen sie in ein Sportgeschäft in der Gießener Straße ein, nachdem sie zuvor erfolglos versucht hatten, die Eingangstür aufzubrechen. Die Täter ließen unter anderem Sportbekleidung und Schuhe mitgehen. Zum Abtransport des Diebesguts nutzten sie Sporttaschen aus dem Geschäft. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 0641 7006-6555 mit der Kripo Gießen in Verbindung zu setzen.

