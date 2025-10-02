Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Durch Kellerfenster eingestiegen + Leiter benutzt + Zusammenstoß nach Reifenplatzer +

Giessen (ots)

Altenstadt: Durch Kellerfenster eingestiegen

Einbrecher zerstörten am Mittwoch (01.10.2025) ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Waldblick" in Altenstadt. Mitgehen ließen die Täter Bargeld und Schmuck. Die Tat ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Limeshain: Leiter benutzt

Mit Hilfe einer Leiter verschafften sich Einbrecher in Rommelhausen Zutritt zu einem Wohnhaus. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (24.09.2025), und Mittwoch (01.10.2025), 15:00 Uhr durchsuchten sie das Einfamilienhaus in der Limesstraße. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie jedoch ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Mitteilung (Tel.: 06031 6010).

Bad Nauheim - B 3: Zusammenstoß nach Reifenplatzer

Am Mittwochvormittag (01.10.2025) gegen 11:10 Uhr war ein 46-jähriger Butzbacher mit seinem Mercedes Vito auf der B 3 von Friedberg kommend in Fahrtrichtung Bad Nauheim unterwegs. Als ein Vorderreifen platzte, verlor der Butzbacher die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Mazda eines 67-jährigen Ober-Mörlers und anschließend dem Ford Focus eines 36-jährigen Bad Nauheimers zusammen. Alle drei Fahrer sowie die 65-jährige Beifahrerin im Mazda erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 14.000 EUR geschätzt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell