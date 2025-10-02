PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LANDKREIS GIEßEN: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 38-Jährigen

Giessen (ots)

Reiskirchen: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 38-Jährigen

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst - vom 01.10.2025, 16:28 Uhr

Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

