Mittelhessen: LANDKREIS GIEßEN: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 38-Jährigen

Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst - vom 01.10.2025, 16:28 Uhr

Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Redaktionen werden gebeten das Foto des Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

