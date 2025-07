Polizei Mettmann

POL-ME: Brennende Mülltonnen - Polizei bittet um Hinweise - 2507115

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (24. Juli 2025) brannten in Monheim am Rhein zwei Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 2 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung am Steglitzer Platz die brennenden Kunststoff-Müllbehälter, die offenbar kurz vorher absichtlich angezündet worden waren.

Die Polizistinnen und Polizisten versuchten das Feuer zu löschen, was ihnen aber bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Feuerwehr nicht gelang. Diese konnte den Brand schließlich erfolgreich löschen. Die beiden Müllcontainer wurden durch das Feuer unbrauchbar.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Brand oder zu Personen machen, die damit in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell