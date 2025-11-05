Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: 23-Jähriger trägt Platzwunde davon - Polizei sucht nach dem Täter + Sattelzug touchiert Pkw + Pkw auf Baumarktparkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Giessen (ots)

Marburg: 23-Jähriger trägt Platzwunde davon - Polizei sucht nach dem Täter

Ein 23-Jähriger und eine Zeugin waren in der Nacht von Freitag auf Samstag (01. November) in der Bahnhofsstraße zu Fuß unterwegs. Als sie gegen 3.50 Uhr auf einem Verbindungsweg zur Lahnstraße weiterlaufen wollten, beleidigte ein Passant den 23-Jährigen. Anschließend ging der Unbekannte auf ihn zu und stieß ihn mehrfach. In der Folge stürzte der 23-Jährige und schlug mit seinem Kopf gegen einen Handlauf. Hierbei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten in ein Krankenhaus. Der Angreifer wird als männliche Person beschrieben, zwischen 18 und 22 Jahren alt, circa 185 cm groß, mit kräftiger Statur und hellem Teint. Er hat braune Haare (an den Seiten kurz) und einen Vollbart. Er trug einen Pullover und eine dunkle Jeans. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 anzurufen.

Cölbe-Bürgeln: Sattelzug touchiert Pkw - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am vergangenen Donnerstag (30. Oktober) gegen 15 Uhr in der Marburger Landstraße nach Zeugen. Ein grauer Fiat Tipo parkte am Fahrbahnrand nahe der Zufahrt zum Parkplatz eines Discounters. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer eines Sattelzuges den geparkten Pkw beim Vorbeifahren touchierte. Anschließend fuhr er weiter. Den Blechschaden an dem Fiat schätzt die Polizei auf circa 1.300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Fronhausen: Pkw auf Baumarktparkplatz beschädigt - Verursacher flüchtet

Der Fahrer eines Toyota Corolla war gestern Vormittag (04. November) zwischen 10.20 Uhr und 10.25 Uhr in einem Baumarkt in der Straße "Am Sandgraben" einkaufen. Sein Pkw stand auf einem der Kundenparkplätze gegenüber dem Eingang. In dieser Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Auto mutmaßlich beim Ein- oder Ausparkten gegen den Toyota und beschädigte diesen links im Heckbereich. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz des Baumarktes beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

