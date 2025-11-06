Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Stadt und Land GIESSEN: Arm touchiert und weitergefahren+Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht in Wettenberg gesucht

Giessen (ots)

Rabenau: Unbekannter touchiert Arm - Zeugen gesucht

Als eine Fußgängerin am Donnerstag (30. Oktober) gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf dem Bürgersteig in der Gießener Straße in Londorf unterwegs war, touchierte ihn ein unbekannter Autofahrer am Arm. Die 25-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis lief in Richtung Kesselbach. In Höhe der Gießener Straße 31 touchierte plötzlich der Unbekannte mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges den linken Arm der Frau. Durch den Zusammenstoß erlitt sie leichte Verletzungen und ihr Telefon flog auf den Boden. Der Fahrer des hellblauen Kleinwagens fuhr anschließend einfach weiter. Wem ist der blaue Kleinwagen am Donnerstagmittag auf der Gießener Straße zwischen Allendorf und Kesselbach aufgefallen? Hinweise nehmen die Fluchtermittler der Polizeistation Grünberg unter 06401/ 9143-0 entgegen.

Wettenberg: Weißer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem VW Tiguan kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das schwarze Fahrzeug in der Krokelstraße an der Stoßstange vorne touchierte. Zeugen fielen in diesem Zusammenhang am Dienstag (04. November) gegen 14.00 Uhr der Fahrer eines weißen Kleinwagens, vermutlich ein Fiesta oder Corsa, im Felsweg auf. Der Fahrer sei bei dem regnerischen Wetter auf dem unbefestigten Feldweg rumgerutscht und hätte, nachdem er aus dem Felsweg kam, gewendet. Danach sei er wieder über den Felsweg zurückgefahren. Zudem hätte der Fahrer auch lautstark geflucht. Die Polizei prüft, ob der Fahrer des weißen Kleinwagens im Zusammenhang mit dem Unfall steht.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

