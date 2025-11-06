Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt + Einbruch in Bäckerladen + Polizei sucht wichtige Zeugen nach Handtaschenraub

Giessen (ots)

Neustadt: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein 74-Jähriger Fußgänger verletzte sich am gestrigen frühen Mittag (05. November) gegen 11.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Industriestraße schwer. Der 74-jährige Mann aus dem Landkreis-Marburg-Biedenkopf war auf dem Parkplatz zu Fuß unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein 39-jähriger Fahrer mit seinem VW-Transporter beim Rückwärtsrangieren mit dem Fußgänger zusammenstieß. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten ihn. Sie brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens ist ein Gutachter beauftragt. Trotz der schweren Verletzungen, die der Fußgänger erlitten hat, ist dieser derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Der 39-jährige VW-Fahrer aus dem Landkreis-Marburg-Biedenkopf blieb unverletzt.

Cölbe-Bürgeln: Einbruch in Bäckerladen

Heute Nacht brachen Unbekannte in der Zeit von Mittwoch (5. November) 20.30 Uhr bis (6. November) 3.20 Uhr in eine Bäckerei ein. Diese befindet sich in einem Lebensmitteldiscounter in der Marburger Straße. Über eine aufgebrochene Schiebetür verschafften sie sich Zutritt zu dem Bäckerladen. Anschließend brachen sie ein Büro auf und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Einbruchschäden werden mit rund 1.500 Euro beziffert. Die Marburger Kripo ermittelt. Sie sucht nach Zeugen, die heute Nacht auf dem Gelände des Discounters in der Marburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Polizei sucht wichtige Zeugen nach Handtaschenraub

Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, vom 04.11.2025 - 16.23 Uhr. Nach der Festnahme eines Handtaschenräubers am vergangenen Freitag (31. Oktober) gegen 19.50 Uhr suchen die Ermittler von der Marburger Kripo nach wichtigen Zeugen. Sie suchen nach einem Mann, der mit einer gelben Daunenjacke bekleidet war. Dieser hielt sich während des Tatgeschehens in der Nähe auf und könnte den Raub demnach beobachtet haben. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die sich an dem Abend in der Nähe eines Döner-Imbisses in der Bahnhofsstraße/Rosenstraße aufhielten. Sie könnten die Tat ebenfalls beobachtet haben. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie selbst Opfer einer Straftat wurden, da der Räuber auffällig nahe bei ihnen stand und teilweise in Richtung ihrer Jackentaschen gegriffen haben soll. Personen, denen in diesem Zusammenhang eine männliche Person mit Vollbart, einer Base-Cap auf dem Kopf, einer weißen Jogginghose und einem weißen Oberteil sowie einer schwarzen Daunenweste aufgefallen ist, werden gebeten die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell