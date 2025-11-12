Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit und steigen in Wohnung ein: Zeugen in Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Gerade einmal eine halbe Stunde war die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Kassel-Oberzwehren am gestrigen Dienstagnachmittag nicht zu Hause, doch diese kurze Abwesenheit nutzten bislang unbekannte Einbrecher, um in die Wohnung in der Heinrich-Plett-Straße, nahe der Straße "Auf dem Angel", einzusteigen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, kletterten die Täter zwischen 13:30 und 14:00 Uhr auf den Balkon im Hochparterre, schlugen mit einem mitgebrachten Werkzeug das Glas der Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke, bis sie auf Schmuck und Bargeld stießen. Mit ihrer Beute verließen sie den Tatort wieder über den Balkon und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Kassel geführt. Zeugen, die gestern im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell