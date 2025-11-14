Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Geld und Schmuck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 12.11.2025, in eine Wohnung an der Dostalstraße eingebrochen. Sie entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr gelangten die Einbrecher gewaltsam in das Mehrfamilienhaus und brachen dann in eine Wohnung im Hochparterre ein. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand stahlen sie Geld und Schmuck.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

