Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeuge aus Universität gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montag, 10.11.2025, bemerkten Handwerker, dass unbekannte Täter zahlreiche Werkzeuge gestohlen haben. Die dazugehörigen Transportkoffer wurden zurückgelassen.

Gegen 08:45 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Handwerksfirma, dass diverse Werkzeuge von einer Baustelle an der Universität Bielefeld gestohlen wurden. Beim Tatort handelt es sich um den Gebäudeteil C.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 09:00 Uhr am Montag, 27.10.2025, und 08:45 Uhr am Montag, 03.11.2025. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Täter für den Transport der Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Entwendet wurden vier Säbelsägen von Makita, drei Akku-Säbelsägen, drei Stemmhammer von Makita, ein Akku-Schlagschrauber von Milwaukee, ein Handschleifgerät von Würth, eine Akku-Flex und drei Akkus von Hilti und ein Gerüst von Layher (80 x 200 x 150 cm).

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell